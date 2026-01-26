Восстановление домов в Киеве, в которых прорвались трубы отопления, может затянуться на годы.

Об этом в интервью заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, в случае повреждения канализации требуется только капитальный ремонт, при этом даже неизвестно, сколько домов находятся в проблемном состоянии.

Он добавил, что восстановление домов может занять годы и только в случае, если на это будут выделены деньги, а если это будет оплачиваться жильцами, то такое восстановление может длиться бесконечно.

Ранее директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко заявил, что отключения электроэнергии в Украине будут продолжаться ещё 2–3 года даже в случае прекращения российских обстрелов.

Напомним, в Киеве некоторые дома остаются без тепла уже несколько недель.

Война в Украине идет 1433-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 26 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась у сёл Предтечино и Ступочек вблизи Константиновки в Донецкой области. Главком Сырский рассказал, что ВСУ меняют тактику поражения вражеских целей, переходя от массированного огня "по площадям" к точечному уничтожению целей с использованием дешевых средств.