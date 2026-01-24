Вооруженные силы Украины меняют тактику поражения вражеских целей, переходя от массированного огня "по площадям" к точечному уничтожению целей с использованием дешевых средств.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Война в Украине - это не локальный конфликт на востоке Европы. Это пространство, где решается будущее глобальной безопасности. То, что происходит сегодня под Покровском, Купянском или в акватории Черного моря, уже завтра будет определять подходы и действия евроатлантических армий. Сделал на этом акцент во время выступления на Стратегическом диалоге в рамках заседания Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих", - пишет Сырский.

Он поделился с коллегами тем, как изменилось лицо современной войны и почему старые догмы больше не работают так, как этого некоторые ожидали и призвал смотреть на войну как на явление, которое эволюционирует быстрее, чем о нем успевают писать учебники.

"Наша адаптация - в технологиях и децентрализации. Мы меняем философию поражения: вместо массированного огня "по площадям" переходим к точечному уничтожению целей дешевыми средствами. Стоимость дрона - около 500 долларов, стоимость уничтоженной цели - миллионы. Без преимущества или хотя бы паритета в РЭБ высокотехнологичное оружие превращается в металлолом. Мы научились создавать "купол РЭБ" для защиты техники и окопный РЭБ для пехоты. В прошлом году, в частности благодаря технологизации, нам удалось снизить общие потери на 13% по сравнению с 2024 годом", - рассказал главком.

По его словам, Россия делает ставку на усталость Запада и истощение человеческих ресурсов Украины.

"Но время полумер прошло. Война в Украине доказала: количество имеет значение, однако именно технологии и скорость адаптации решают результат. Именно поэтому мы призываем партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", а предоставить инструменты для быстрой и силовой остановки агрессора", - подчеркнул Сырский.

Он призвал партнеров не просто поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно", а предоставить инструменты для быстрой и мощной остановки агрессора.

"Возможности НАТО, умноженные на наш уникальный боевой опыт, - это формула безопасности для всего евроатлантического пространства", - заверил главком.

