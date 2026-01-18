Тех, кто возвращается после самовольного оставления части (СОЧ, укр. - СЗЧ), в первую очередь отправляют на передовую.

Об этом в интервью изданию "LB.ua" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В первую очередь комплектуются те подразделения, которые выполняют задачи на самых горячих участках фронта. Там, где ведутся активные боевые действия, к сожалению, есть и потери, и потребность в пополнении личным составом. Таким образом, конечно, люди, которые возвращаются, могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны", - сказал Сырский.

Он отметил, что количество случаев СОЧ меняется в зависимости от интенсивности боевых действий, ситуации на фронте и переговорного процесса.

На вопрос журналистки, возможно ли, что если бы механизм перевода в другие части был немного лояльнее, случаев СОЧ было бы меньше, он ответил: "Возможно, но не забывайте, что идёт война".

"Просто так перейти из одной бригады, особенно той, которая ведёт активные боевые действия, в другую, которая находится, возможно, рядом, но не участвует в активных действиях, будет объективно сложно", - заявил главком.

Ранее СМИ писали, что самовольно покинувших части украинских военных в случае возвращения в строй всегда направляют в штурмовые подразделения.

Генштаб ВСУ опроверг эту информацию, но фактически подтвердил, что дезертиры лишаются права выбора, в какую часть вернуться.