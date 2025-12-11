Самовольно оставивших части украинских военных в случае возвращения в строй всегда направляю в штурмовые подразделения.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на уведомление, которое стали получать бригады.

В документе сказано, что Генеральный штаб ВСУ изменил механизм возвращения в армию дезертиров.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования: штурмовые полки и ДШВ (то есть десантно-штурмовые войска - Ред.). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы большинство военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", — говорится в уведомлении.

Весной народный депутат Анна Скороход тоже утверждала, что из самоволки можно вернуться только "на убой" в штурмовые бригады. Хотя в законе о возвращении из СОЧ не идет речи о том, что вернуться из самоволки можно только в определенные бригады.

Также весной медийный военный Юрий Федоренко заявил, что самовольно оставляют часть преимущественно наркоманы и алкоголики.