В сети обратили внимание на то, что информация о дезертирстве и случаях самовольного оставления части перестала публиковаться на сайте прокуратуры.

В Офисе генерального прокурора официально это подтвердили.

В пресс-службе ведомства заявили, что военные уголовные правонарушения относятся к категории сведений с ограниченным доступом.

По информации, они были закрыты в целях "защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны, противодействие информационно-психологическим операциям государства-агрессора".

Напомним, что ранее данные о большом количестве случаев СЗЧ публиковались регулярно и вызывали значительный резонанс. Так, сообщалось, что только за 10 месяцев 2025 года было открыто 161 461 производство по СЗЧ - это в четыре раза больше, чем в прошлому году.

Нардеп и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в свою очередь заявлял, что в Украине количество военных, ушедших в СЗЧ, скоро будет равно количеству воюющих солдат на передовой.