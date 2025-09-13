В Украине предложили лишать гражданства за Самовольное оставление части (СОЧ). Такое решение озвучил офицер Вооруженных сил Украины Александр Матяш.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Если человек сбежал из центра обучения, он отрицает свою готовность защищать свою страну. Этот человек не является гражданином Украины. Минус карточки, минус гражданство, пускай едет в Беларусь. Можно даже вывозить под границу, пускай сам переходит, я бы такую команду дал", - заявил Матяш.

Отметим, что недавно парламент вернул уголовную ответственность за СЗЧ. То есть, Матяш предлагает резко смягчить ответственность за СЗЧ, заменив тюрьму на депортацию из страны с лишением гражданства.

Если бы такую норму действительно ввели, то ею бы, скорее всего, воспользовалось большое число сзчшников.

Ранее мы писали, что за восемь месяцев из ВСУ дезертировали 142 тысячи человек.

О том, что военные думают о возвращении уголовного наказания за СЗЧ мы писали в отдельном материале.

