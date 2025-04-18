Сто российских дезертиров предприняли попытку массового побега из воинской комендатуры города Краснодара (РФ).

Об этом сообщают российские издания.

По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военные, задержанные после самовольного оставления места прохождения службы. Сегодня вечером около ста таких военных, сломали забор участка, где они содержались, и вышли на территорию Военной комендатуры.

Комендатуру оцепили подразделения Росгвардии и полицейские машины.

По предварительной информации, беглецы не были вооружены, также обошлось без жертв и пострадавших. Удалось ли кому-то из дезертиров вторично скрыться после задержания – неизвестно.

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