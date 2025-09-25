Военные массово уходят в СЗЧ как в Украине, так и находясь на обучении за границей. Такие инциденты происходят из-за недоверия к военно-политическому руководству.

Об этом заявил экс-командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин, который получил подозрение по факту массового СЗЧ его подчиненных, в интервью "Цензор нет".

Помимо недоверия власти, что он считает главным фактором, он перечислил еще 7 причин массового дезертирства.

фактическое отсутствие наказания за СЗЧ, так как существует освобождение от наказания в случае первого СЗЧ (эта норма уже закончилась - Ред);

фактически правоохранительные органы СЗЧшников не ищут, а те, кто попался, ответственности не несут никакой, даже административной;

отсутствие конечных сроков прохождения службы бойцов во время военного положения;

мобилизация людей, которые пытались уклоняться от военной службы или имели низкую мотивацию;

практика, когда из воинской части забирают мотивированный личный состав в другие части. Люди непосредственно в части думали, что их без подготовки бросят в бой. По сути так в дальнейшем и было;

отправка личного состава, прошедшего подготовку за границей, в зону боевых действий по приказу ОК "Запад" без командиров, прямо с границы. Штабы и управления бригады и батальонов еще проходили обучение во Франции, а личный состав поехал в район Павлограда;

постоянная отправка штаба на длительные учения (3 раза одни и те же), что влияло на качество управления и работу с личным составом.

Мы рассказывали в отдельном материале, что думают военные о возвращении уголовного наказания за самовольное оставление части.

Война в Украине идет 1310-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями четверга, 25 сентября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продолжили развивать наступление в Днепропетровской области на стыке с Запорожской. В этом районе россияне захватили Новоивановку и Новониколаевку, а также продвинулась рядом с ними. Между тем ВСУ провели массированную атаку на Новороссийск - как с воздуха, так и безэкипажными катерами с моря.

