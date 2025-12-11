Генштаб ВСУ отрицает информацию СМИ, что бойцов из СЗЧ стали переводить только в штурмовые войска, но фактически подтвердил, что сзчшники лишаются права выбора, в какую часть вернуться.

Отмечается, что действительно приняли ряд мер по изменению процесса перевода и возврата из СЗЧ.

В частности, при назначении военнослужащих, вернувшихся из СЗЧ, на должности в новые воинские части, исключены промежуточные звенья в проработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование и остальные. Документы на назначение подаются напрямую от воинской части в Генштаб.

Но военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, "направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части".

В то же время Генштаб подтвердил, что у ушедших в СЗЧ бойцов не будет права самостоятельно выбирать часть, куда переводиться.

"Нововведения делают нецелесообразным совершение СЗЧ военнослужащими с надеждой перевестись в избранную воинскую часть", - говорится в заявлении.

С учетом того, что наибольшая нехватка солдат у ВСУ сейчас на передовой, скорее всего именно туда по большей части и отправляют вернувшихся из СЗЧ.

Напомним, СМИ писали, что самовольно оставивших части украинских военных в случае возвращения в строй всегда направляю в штурмовые подразделения.

Война в Украине идет 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продвинулись к югу от Мирнограда, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Также у армии РФ новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.