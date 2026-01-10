Новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о подготовке решений для борьбы с коррупцией в системе ТЦК, а также со случаями самовольного оставления части(СОЧ) в украинской армии.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы, в настоящее время изучается проблематика всех вопросов.

"Я провел расширенное совещание с руководством Генерального штаба, Сухопутных войск, ВСП и главами правоохранительных органов страны. На повестке дня — противодействие коррупционным проявлениям в системе ТЦК и СП и вопросы СОЧ в армии. Злоупотребление служебными полномочиями и подрыв военной дисциплины — недопустимы. Мы изучаем проблематику этих вопросов и готовим понятные и эффективные решения", - написал Буданов.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что выйти из буса ТЦК стоит от тысячи долларов. Верхняя планка цены достигает 6-8 тысяч, в зависимости от ситуации с мобилизованным.

