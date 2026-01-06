В РФ за 2025 год госзаказ по производству дальнобойных дронов выполнен на 106%.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас противник производит более 400 "Шахедов" ежесуточно.

"Россияне пошли по нашему пути и создали отдельные войска беспилотных систем, насчитывающих уже 80 тысяч военнослужащих. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое – до 165,5 тысяч. А к 2030 году – почти до 210 тысяч", – сообщил Сырский.

Ранее Сырский назвал причину расширения зоны поражения вдоль ЛБС.

Война в Украине продолжается 1413-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 6 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, за выходные войска РФ продвинулись в Донецкой области под Покровском и Мирноградом, а также в районе Северска и к западу от Часова Яра. Кроме того, противник увеличил зону контроля возле Грабовского и Высокого в Сумской области.

