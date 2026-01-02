Россияне стали ставить на "Шахеды" инфракрасные прожектора для ослепления зенитных дронов и авиации.

Об этом сообщил украинский военный эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

По его словам, украинским войскам ПВО будет сложнее сбивать такие беспилотники.

Ранее Бескрестнов заявил, РФ использует Starlink для дроновых ударов по Украине.

Война в Украине идёт 1409-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 2 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее военный обозреватель Deep State подвёл военные итоги ушедшего года. По его данным, за 2025 годы Украина потеряла около 0,72% всей территории относительно границах 1991 года. Всего с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года прирост захваченных РФ площадей составил 7463 квадратных километра, или 1,28% от всей украинской территории.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.