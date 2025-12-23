Большинство из 3,5 тысяч областных подстанций по всей Украине по-прежнему, на исходе третьего года масштабной войны, ничем не защищены.

Об этом в интервью "Суспильному" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, зима 2024–2025 годов оказалась не такой суровой, как ожидалось, что немного всех расслабило. Однако сейчас Россия усилила атаки, стремясь полностью разрушить энергосистему Украины, и далеко не все энергообъекты защищены.

Он отметил, что россияне изменили тактику ударов и теперь атакуют в основном небольшие трансформаторы на прифронтовых территориях и в Одесской области, куда их ударные дроны и ракеты могут легче добраться.

По словам Харченко, Украина в основном не защитила низменные подстанции даже простейшими средствами - габионами (коробчатыми контейнерами из металлической проволоки, заполненные щебнем или камнями) или мешками с песком. Из-за этого дрон может не попасть прямо в подстанцию, но разлетевшиеся обломки поражают объект.

В качестве примера он привел случай в Одессе: там дрон ударил в дом, а расположенный рядом трансформатор, стоявший без защиты, сгорел из-за разлетевшихся обломков.

Ранее о проблемах с защитой украинских энергетических объектов от обстрелов рассказывал народный депутат Алексей Кучеренко.

Напомним, в прошлом году британское издание The Times обвинило украинские власти в коррупционном провале программы защиты объектов энергетики от воздушных атак РФ.