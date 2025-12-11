В национальной энергетичекой компании "Укрэнерго" назвали критический температурный сценарий для энергетики на зиму.

Об этом заявил глава предприятия Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"Для нас критичен длительный, где-то не менее недели, период с температурами минус десть градусов и ниже. При этом потребление энергосистемы может возрасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счёт импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления", – сказал .

Ранее в "Укрэнерго" назвали сроки восстановления энергосистемы после очередного массированного удара РФ.

Напомним, энергетики считают, что с декабря в Украине будет больше отключений света, чем в прошлые зимы.

Война в Украине продолжается 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду войска РФ продвинулись к югу от Мирнограда Донецкой области, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Противник также получил новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

