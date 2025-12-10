Войска РФ имеют цель разделить единую энергетическую систему Украины на две отдельные части: правобережную и левобережную. Проблемы со светом на левом берегу связаны не только с недостатком генерации, поврежденной обстрелами, но также с невозможностью передавать электроэнергию.

Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"У нас есть импорт электроэнергии из Европы, но мы не можем даже половину этого импорта передать на Левобережье из-за уничтожения линий электропередач. Россияне не только уничтожают генерацию, но и уничтожают высоковольтные линии электропередач, которые передают эту энергию с запада на восток", - объяснил Омельченко. То есть фактически энергосистема разделена на два острова.

По его словам ключевой ошибкой украинской власти в этой ситуации стало то, что она не развивала децентрализованную генерацию в регионах и Киеве: газопоршневые установки, биоэнергетику и локальные станции по районам. По его оценке, за три года можно было построить 600–700 МВт резервной генерации, которую невозможно уничтожить одновременно. Но этого не сделали.

Осенью мы подробно разбирали в большом материале, появились ли в Украине энергоострова и что будет со светом и отоплением.

На фоне нарастающих проблем со светом Владимир Зеленский предложил России энергетическое перемирие.