Украина готова к энергетическому перемирию в случае готовности России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

Он также сказал, что Украина еще не передала США обновленный мирный план.

"Работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра уже передадим", – заявил он.

По словам Зеленского, обсуждаются три документа.

"Есть разные документы. Есть постоянно меняющийся рамочный документ из 20 пунктов, и это нормально. Второй – это гарантии безопасности. Я жду ответных предложений от наших военных и их общения с американцами. И это следует объединить с позицией коалиции желающих. Третий документ – восстановление. Он должен работать, когда завершится война или будет прекращение огня", – сказал Зеленский.

Между тем народный депутат (партия "Евросолидарность") Алексей Гончаренко сообщил, что в августе на встрече между Трампом и Зеленским последнему предложили объявить энергетическое перемирие и пообещали, что к такому же перемирию присоединится Россия через один час, но Зеленский отказался.

"Почему тогда предлагали такое? Потому что мы довольно удачно били по нефтеперерабатывающим заводам и это была наша позиция силы. Но было ясно, что зимой будет очень сложно уже нам. Мы отказались категорически. А теперь готовы! Что же изменилось?" – прокомментировал нардеп в своем телеграм-канале.

Гончаренко считает ошибкой Зеленского, что он выражает готовность к договоренностям не когда Украина находится в сильной позиции, а когда уже "полный пи@@ец".

Напомним, сегодня днем в большинстве регионов ввели экстренные отключения света.

Между тем премьер Свириденко уже заявила, что правительство Украины приняло ряд решений, которые должны улучшить ситуацию с обеспечением света.

О ситуации с электроэнергией и отключениями света в Украине мы подробно писали в отдельном материале.