Устранение последствий сегодняшнего удара РФ по энергосистеме Украины займёт недели.

Об этом сообщил глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, перебои с электроснабжением по стране могут занимать до 16 часов в сутки.

"К сожалению, сейчас в большинстве областей Украины отключения длятся не восемь, а до 12 и даже до 16 часов. Мы ожидали отключения от четырёх до восьми часов, но в виду нехватки генерации в энергосистеме их продолжительность увеличилась. Для того, чтобы улучшить ситуацию, работают бригады энергетиков как "Укрэнерго", так и тепловых электростанций. Но ситуация достаточно тяжёлая: мы говорим не о днях, мы говорим о неделях, в течение которых нужно будет восстанавливаться. Единственным способом улучшения ситуации есть уже изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам: уменьшить потребление до минимального уровня – оставить включёнными только самые экономные приборы, используя наиболее мощные в ночной период или при солнечной погоде", – прокомментировал ситуацию Зайченко.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по объектам энергетики для РФ и ВСУ.

Война в Украине продолжается 1382-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 6 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пятницу у войск РФ зафиксировано крупное продвижение под городом Северском Донецкой области. Южнее Северска противник ведёт наступательные действия в направлении Малиновки, на лиманском направлении и в Волчанске Харьковской области. Состоялась встреча украинской делегации с представителями Белого дома в США. Прошла неделя с момента обысков у экс-главы ОП Ермака. Во Львове в ходе мобилизационных мероприятий смертельно ранили ножом служащего ТЦК.

