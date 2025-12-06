Жители Одессы разбили окна автобуса сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, спасая насильно мобилизованных граждан.

Об этом сообщают местные СМИ.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как "бусифицированные" вылезают из разбитого окна микроавтобуса, а мужчины, собравшиеся вокруг, помогают им и продолжают разрушать автобус, бросая в него покрышки и ломая его палками.

Со всех сторон слышны крики и требования к военкомам выйти из автобуса. Некоторые тянут за ручку передней двери, за которой находятся сотрудники ТЦК, после чего один из мужчин разбивает окно и кричит на военнослужащих.

Напомним, во Львове мужчина зарезал сотрудника ТЦК и СП во время проверки документов. Погибший военком оказался ветераном АТО, который после начала полномасштабной войны вернулся на фронт, а затем был переведён в ТЦК из-за проблем со здоровьем. На суде подозреваемый заявил, что его спровоцировали на убийство военкомы, жестоко избив.

После этого инцидента военная омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что мобилизацией должны заниматься исполнительная власть и органы местного самоуправления вместе с правоохранителями, а не военнослужащие.