В армию через ТЦК и медкомиссию регулярно попадают больные люди, даже с шизофренией и опухолью мозга.

Об этом сообщила депутат Киевсовета от партии "Голос" и командир медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова в Facebook.

По её словам, командиры и медики становятся заложниками системы, которая мобилизует всех подряд, а потом сама не знает, что делать с непригодными новобранцами.

"Как сейчас работает схема: мужчин забирают на улице ТЦК и без реального ВВК их

направляют сразу в часть всех как подходящих, где они начинают проходить базовую военную подготовку. Из последних перлов пригодных по версии ВВК в ТЦК – два человека с шизофренией, которые на психотропной терапии годами; мужчина с опухолью мозга; мужчина с деформирующим остеоартрозом III степени правого тазобедренного сустава, аваскулярный некроз правой бедренной кости III в (простыми словами – человек нуждается в замене тазобедренных суставов); двое с врожденной глухотой; один с открытой формой туберкулеза. И очень очень очень много людей с алкогольным делирием", - пишет Михайлова.

Она добавила, что командиры вынуждены брать даже таких солдат, потому что в случае отказа пополнения потом вообще не будет.

Напомним, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук с позывным "Слип" заявил, что ТЦК начали привозить в учебные центры бездомных, инвалидов и больных туберкулезом.

То, что в украинскую армию мобилизуют бездомных, подтверждали и сами военкомы.