На Южноукраинской атомной электростанции один блок остановился аварийно, а на Ровенской АЭС вынуждено была понижена мощность.

Об этом заявил источник "Страны" на энергорынке, дополнив информацию министра энергетики Дениса Шмыгаля о причинах блэкаута.

"На Южноукраинской АЭС один блок остановился аварийно, а на другом вынуждено снизили мощность. Также на Ровенской АЭС понизили мощность", - сообщает источник.

В то же время член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что требуется 24-36 часов для стабилизации энергосистемы и восстановления полной генерации АЭС после сегодняшнего блэкаута.

"По информации, которая у меня есть, необходимы сутки, в среднем, чтобы разогнать блоки и где-то около полутора суток в Хмельницкой области и сутки нужны на юге Украины", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве и Харькове остановилось метро. В столице полностью пропала вода. Подробнее...

