Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов предложил жителям столицы с замерзшей канализацией использовать наполнители для кошачьих туалетов.

Соответствующее предложение чиновник озвучил в интервью изданию "РБК-Украина".

Бахматов считает, что не нужно уезжать из Киева, как призывает мэр столицы Виталий Кличко.

"Надо оставаться в Киеве, рыть ямы для туалетов и держать оборону, потому что враг хочет, чтобы мы уехали. Это неприятно, унизительно, это катастрофа рыть ямы, но это уже случилось. Нужно выживать как можем: ставить биотуалеты, пакетики, кошачий наполнитель. Но надо бороться", - заявил Бахматов.

Он добавил, что финансирования на установку по 10–20 биотуалетов у каждого дома нет, а выгребные ямы являются единственным выходом в текущей ситуации.

"Ко мне придут 300 тысяч людей. Что я им скажу? Идите на улицу. Правильно? Во что превратится район? Я хотя бы направлю этот поток, хоть как-то", - сказал глава района.

Напомним, на днях он уже говорил в интервью "Левому берегу" о необходимости рыть уличные туалеты на Троещине.

Между тем киевский горводоканал заверяет, что рыть туалеты не придется, поскольку канализация не замерзнет.

Также мы рассказывали, что в квартирах на Троещине, где уже вторую неделю нет отопления, температура держится около +3 °C. Накануне жители района перекрыли движение на одной из улиц в знак протеста из-за отсутствия теплоснабжения и электроэнергии.