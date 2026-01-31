Экс-глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак на протяжении нескольких лет прибегал к магическим и эзотерическим практикам.

Об этом пишет бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, ещё в 2019 году в Офисе президента произошёл странный эпизод в ходе общения с прессой.

"Журналист после брифинга побежал не за президентом, а за тогдашним его советником Андреем Ермаком с вопросом на камеру: "Что вы делали на кладбище вместе с ИМЯ?" Этот вопрос он повторил несколько раз", – пишет Мендель, отмечая, что Ермак проигнорировал вопрос.

В 2020 году, утверждает она, один из министров рассказал ей, что Ермак уже в статусе главы ОП "занимается магией".

"Министр не вдавался в подробности, но был очень напуган", – пишет Мендель.

Также в 2023 году человек из "важной службы" сообщил, что Ермак "привозил магов из Израиля, Грузии и какой-то страны Латинской Америки для магических ритуалов". Как пишет Мендель, эти маги "жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают какие-то куклы", которые Ермак якобы складывал в особый сундук.

"Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы", – написала Мендель со ссылкой на "человека из эзотерической сферы".

Мендель отмечает, что ранее не придавала этим рассказам значения, но сейчас подобные темы "обсуждаются публично".

По её словам, Ермак "далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы в украинской политике".

Ранее мы рассказывали, как и зачем украинские политики ходят к магам, ведуньям и астрологам.

