Российские войска захватили крупный населённый пункт в Запорожской области. Им оказался посёлок Терноватое.

Об этом заявил военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

"Российская армия вторжения захватила Терноватое в Запорожской области, подчеркнув, что предыдущие видео с флагами из Нечаевки, Радостного и Нового Запорожья были не просто "флаговыми трюками", а отражали территориальные продвижения в этом районе", - написал Рёпке.

Ранее о захвате этого населённого пункта писали и российские военные паблики.

Украина этого не подтверждала, на онлайн-карте Deep State Терноватое находится под контролем Вооруженных сил Украины.

От Терноватого остаётся менее 15 км до трассы, которая ведёт с севера в Орехов - передовой укрепрайон украинских войск, прикрывающих область с юга.

Ранее мы публиковали интервью, в котором офицер ВСУ сообщил об угрозе Запорожью.

Война в Украине идет 1438-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 31 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

