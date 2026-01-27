Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о захвате посёлка Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска в Харьковской области. Его уже опровергли ВСУ.

Заявление Герасимов сделал во время инспекции группировки войск "Запад".

По его словам, Купянск-Узловой "освобожден", а российские военные сейчас "осуществляют проверку и зачистку городских кварталов".

ВСУ опровергают потерю Купянска-Узлового.

"Купянск-Узловой не только не находится под контролем РФ, но даже не причастен к непосредственной линии столкновения. Группировка объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля", — заявляет Группировка объединенных сил ВСУ.

На карте Deep State железнодорожный узел действительно показан в нескольких километрах от линии фронта.

Отметим, Купянск-Узловой - это крупный железнодорожный узел, расположенный фактически в пригороде Купянска на восточном берегу реки Оскол. Его скорый захват в декабре анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Минобороны РФ сообщает о захвате села Новояковлевка в Запорожской области.

О ситуации в Купянске мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного паблика Deep State, российские войска продвинулись на фронте в направлении Славянска Донецкой области. В частности, в районе Орехово-Василевки исчезла зелёная зона - то есть освобождённые Украиной территории, которые были взяты во время контрнаступления ВСУ под Бахмутом в 2023 году.

