На горсовете Купянска Харьковской области установили украинский флаг.

Об этом сообщила пресс-служба командира 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" в интервью СМИ.

По имеющейся информации, флаг установили бойцы разведывательно-ударной группы 4 батальона 13 бригады.

Также сообщается, что силы Нацгвардии и ВСУ ведут зачистку города от российских войск.

Ранее бригада "Хартия" заявила о блокировании более 200 военных РФ в Купянске.

Напомним, по информаци журналиста, в контрнаступлении ВСУ под Купянском ключевую роль сыграли бразильцы и колумбийцы.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

