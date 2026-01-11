Россия создает плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса ДШВ ВСУ в своём Telegram-канале.

По оценке военных, наступление сейчас ведется в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность наступления непосредственно на Сумы.

Как заявляется, российские войска увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

"Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги. Против подразделений 78-й ОДШБр действуют формирования 810-й отдельной бригады морской пехоты и 9-го мотострелкового полка России", - говорится в сообщении.

В 78-й ОДШБр добавили, что оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем.

По карте украинского военного телеграм-канала DeepState Хотень находится на расстоянии чуть менее шести километров от линии фронта. Также паблик ранее сообщал о продвижениях россиян на этом участке.

