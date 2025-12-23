Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.

Продвижение российских военных зафиксировано вблизи села Юнаковка в Сумской области.

Кроме того, противник продвинулся юго-западнее города Северск в Донецкой области.

Напомним, армия РФ захватила приграничное село Грабовское в Сумской области.

По данным Deep State, возможность прорыва войск РФ в районе этого населённого пункта была обусловлена слабостью обороны ВСУ на этом участке.

Война в Украине идет 1399-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 23 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска перешли украинскую границу в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным паблика Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение россиян в окрестностях Северска Донецкой области.

