Армия РФ продвинулась на севере Сумской области и юго-западнее Северска - Deep State
Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области.
Об этом говорится в обновлении онлайн-карты украинского военного телеграм-канала Deep State.
Продвижение российских военных зафиксировано вблизи села Юнаковка в Сумской области.
Кроме того, противник продвинулся юго-западнее города Северск в Донецкой области.
Напомним, армия РФ захватила приграничное село Грабовское в Сумской области.
По данным Deep State, возможность прорыва войск РФ в районе этого населённого пункта была обусловлена слабостью обороны ВСУ на этом участке.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска перешли украинскую границу в Сумской области, заняв село Грабовское Краснопольского района. По данным паблика Deep State, Грабовское находится в серой зоне. Также за последние дни зафиксировано крупное продвижение россиян в окрестностях Северска Донецкой области.
