Российские войска значительно продвинулись к югу от Северска в Донецкой области.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

В частности, занята территория, ранее контролируемая ВСУ, между Свято-Покровским и Васюковкой.

Южнее, со стороны Бахмута, россияне продвинулись от Орехово-Васильевки.

Напомним, накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда Донецкой области, который уже полностью находится в серой зоне.

Война в Украине идёт 1398-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 22 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные вывезли около 50 граждан Украины из села Грабовское Сумской области. Перед этим в СМИ появилась информация о начале наступления российских войск через границу в районе Грабовского и о захвате этого села. В ВСУ подтвердили информацию о прорыве границы.

