Российские войска снова продвинулись в районе Северска Донецкой области и под Фёдоровкой, что к югу от него.

Об этом говорится в обновлении онлайн-карты Deep State.

Как стало известно, в настоящее время к югу от Северска в районе Выемки формируется "мешок".

Кроме того, зафиксировано продвижение российских вооруженных подразделений в районе Мирнограда Донецкой области.

Ранее военный эксперт Константин Машовец заявлял, что ситуация на Гуляйпольском направлении для Украины выглядит более угрожающе, чем под Покровском.

Война в Украине идет 1382-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 6 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пятницу у российских войск зафиксировано крупное продвижение под Северском Донецкой области. Южнее Северска россияне продвигаются в направлении Малиновки, на Лиманском направлении и в Волчанске. В США прошла встреча с украинской делегацией. Прошла неделя с момента обысков у Ермака. Во Львове во время проверки документов зарезали сотрудника ТЦК.

