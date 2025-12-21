Российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда Донецкой области, который уже полностью находится в серой зоне.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом подтверждается информация о том, что россияне расширили контроль в районах Гуляйполя Запорожской области и Северска в Донецкой.

Ранее мы передавали, что российские войска вошли в Гуляйполе Запорожской области с юго-востока. Отдельные военные РФ зафиксированы в центре города.

Война в Украине идёт 1397-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 21 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее российские войска продвинулись к востоку от Мирнограда, который уже полностью в серой зоне. Россияне начали систематически бить по сухопутной логистике на юго-западе Одесской области, пытаясь отрезать дунайские порты от остальной территории области. В Ровенской области ночью был прилёт по объекту инфраструктуры. Власти Сумской области объявили об усиленной эвакуации из Краснопольского района. В Кремле заявили, что Владимир Путин готов к диалогу с Эммануэлем Макроном при наличии заинтересованности с французской стороны.

