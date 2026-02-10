Осужденная сообщница Эпштейна отказалась отвечать на вопросы американских конгрессменов
Осужденная сообщница секс-преступника Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы членов палаты представителей США в рамках расследования дела, связанного с преступлениями покойного финансиста.
Об этом пишет западная пресса.
Слушания в комитете палаты представителей по надзору проводились в закрытом формате через видеосвязь с Максвелл, которая отбывает 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в тюрьме в Техасе.
По данным телеканала Fox News, Гислейн Максвелл сослалась на пятую поправку к Конституции США и завершила допрос в комитете по надзору палаты представителей менее чем через час.
Пятая поправка к Конституции США дает право любому лицу не свидетельствовать против себя и отказываться отвечать на вопросы, которые могут привести к самооговорам, в том числе при даче показаний под присягой.
"Мы, конечно, очень разочарованы. У нас было много вопросов об их с Эпштейном преступлениях, как и вопросов об их возможных сообщниках", - сказал журналистам председатель комитета Джеймс Комер.
Ранее западная пресса сообщала, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".
Подробнее о скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.