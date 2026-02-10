Осужденная сообщница секс-преступника Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы членов палаты представителей США в рамках расследования дела, связанного с преступлениями покойного финансиста.

Об этом пишет западная пресса.

Слушания в комитете палаты представителей по надзору проводились в закрытом формате через видеосвязь с Максвелл, которая отбывает 20-летний срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в тюрьме в Техасе.

По данным телеканала Fox News, Гислейн Максвелл сослалась на пятую поправку к Конституции США и завершила допрос в комитете по надзору палаты представителей менее чем через час.

Пятая поправка к Конституции США дает право любому лицу не свидетельствовать против себя и отказываться отвечать на вопросы, которые могут привести к самооговорам, в том числе при даче показаний под присягой.

"Мы, конечно, очень разочарованы. У нас было много вопросов об их с Эпштейном преступлениях, как и вопросов об их возможных сообщниках", - сказал журналистам председатель комитета Джеймс Комер.

Ранее западная пресса сообщала, что секс-империя Эпштейна могла быть "медовой ловушкой КГБ-ФСБ".

Подробнее о скандале с "файлами Эпштейна" мы писали в отдельном материале.