Россияне продолжают захват Гуляйполя, заходя малыми группами пехоты. Карта Deep State
Армия РФ продолжает "поглощать" Гуляйполе, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты.
Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.
В публикации говориться пишет о "существенном увеличении красной зоны в городе" в связи с тем, что количество россиян в этой части населённого пункта "стало преобладающим, что заставило бойцов Сил Обороны оставить позиции".
Бои за город продолжаются в западной части Гуляйполя, где также постоянно фиксируются российские войска, а линии боевого соприкосновения как таковой нет, поскольку течение боёв сопровождается постоянной инфильтрацией пехоты противника, добавляет DS.
Напомним, в РФ заявила о захвате Гуляйполя в декабре прошлого года. О том же тогда сообщали и ряд западных наблюдателей. Киев полную потерю города опровергает.