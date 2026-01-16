Армия РФ продолжает "поглощать" Гуляйполе, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.

В публикации говориться пишет о "существенном увеличении красной зоны в городе" в связи с тем, что количество россиян в этой части населённого пункта "стало преобладающим, что заставило бойцов Сил Обороны оставить позиции".

Бои за город продолжаются в западной части Гуляйполя, где также постоянно фиксируются российские войска, а линии боевого соприкосновения как таковой нет, поскольку течение боёв сопровождается постоянной инфильтрацией пехоты противника, добавляет DS.

Напомним, в РФ заявила о захвате Гуляйполя в декабре прошлого года. О том же тогда сообщали и ряд западных наблюдателей. Киев полную потерю города опровергает.