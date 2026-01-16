Президент Чехии Петр Павел пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому боевые самолёты, которые могут сбивать дроны.

Об этом сообщает Reuters.

"Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые весьма эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", – заявил Павел на пресс-конференции с Зеленским.

При этом он не сообщил другие подробности, но два года назад говорил, что чешские дозвуковые истребители L-159 могут быть переданы Украине.

Ранее мы рассказывали, что в Чехии между министром обороны и правящей коалицией возникли разногласия из-за военной помощи Украине.

Напомним, ранее Чехия была центральным европейским хабом по закупкам снарядов для Украины. Но победивший на выборах премьер-министр Андрей Бабиш пообещал эти закупки прекратить.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.