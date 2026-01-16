Президент Чехии пообещал Зеленскому боевые самолёты, которые могут сбивать беспилотники
Президент Чехии Петр Павел пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому боевые самолёты, которые могут сбивать дроны.
Об этом сообщает Reuters.
"Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые весьма эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", – заявил Павел на пресс-конференции с Зеленским.
При этом он не сообщил другие подробности, но два года назад говорил, что чешские дозвуковые истребители L-159 могут быть переданы Украине.
Ранее мы рассказывали, что в Чехии между министром обороны и правящей коалицией возникли разногласия из-за военной помощи Украине.
Напомним, ранее Чехия была центральным европейским хабом по закупкам снарядов для Украины. Но победивший на выборах премьер-министр Андрей Бабиш пообещал эти закупки прекратить.
