Чехия не готова гарантировать кредиты Украине, несмотря на поддержку на уровне Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш во время интервью изданию Denik.

По его словам, в Чехии наблюдается нехватка бюджетных средств, из-за чего страна не готова дальше помогать Украине.

"Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ… Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги", - заявил он.

При этом премьер напомнил, что общий объем помощи Украине уже достиг 377 млрд евро: 187 млрд евро раньше, 100 млрд евро из новой Многолетней финансовой программы ЕС и еще 90 млрд евро в виде ссуд.

В то же время Чехия, с его слов, ежегодно перечисляет в бюджет Евросоюза 60-62 млрд крон (до 2,5 млрд евро).

"Поэтому мы помогаем этими деньгами", - объяснил Бабиш.

Напомним, ранее Бабиш заявил, что 7 января Совет безопасности Чехии обсудит судьбу "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине. Он отметил, что никакие средства чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку войны в Украине, а новое правительство должно сосредоточиться на путях прекращения конфликта.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Украина может потерять Чехию как важного союзника в Европе.