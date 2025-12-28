Российские войска захватили Гуляйполе в Запорожской области.

Об этом в своем аккаунте в Х написал военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

"Российская армия вторжения захватила Гуляйполе в Запорожской области. Бои за город с довоенным населением около 12 тысяч человек против уступающих в силах украинских защитников продолжались всего четыре недели", - пишет Репке.

Между тем украинский военный телеграм-канал Deep State фиксирует крупное продвижение российских войск вокруг Мирнограда и Гуляйполя.

По данным паблика, в городах сохраняется "серая зона".

Напомним, вчера командование российской армии доложило президенту РФ Владимиру Путину о захвате этих городов, однако украинский Генштаб опроверг заявления Кремля.

