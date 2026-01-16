Владимир Зеленский заявил со ссылкой на информацию разведки, что РФ готовится к новым массированным ударам по Украине.

Информация прозвучала в ходе вечернего обращения верховного главнокомандующего.

"Сейчас мы имеем информацию от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам. Мы честно говорим с партнёрами касательно ракет для ПВО, касательно систем, которые так необходимы нам. Поставки недостаточны, стараемся ускорять. Важно чтобы партнёры слышали нас. Много чего делается на уровне Минобороны," – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский пожаловался Рютте, что после удара РФ по Харькову без света и тепла остались 400 тысяч горожан.

Война в Украине продолжается 1423-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 16 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг армия РФ продолжила продвигаться в районе Степногорска, к югу от Запорожья, на восточном берегу бывшего Каховского водохранилища. Также у противника есть продвижение под Константиновкой Донецкой области. Неприятель продолжил наносить удары по объектам украинской энергетики в тылу: 15 января был повреждён крупный объект энергоснабжения в Харькове.

