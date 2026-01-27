Армия РФ захватила село Орехово-Васильевку на славянско-краматорском направлении.

Об этом сообщает украинский военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

Также сообщается о продвижении противника на том же направлении в районах деревень: Приволья, Васюковки, Резниковки и Миньковки.

Напомним, что Россия продвигается в направлении Славянска последние несколько дней.

Ранее офицер ВСУ предупредил об угрозе Краматорску.

Война в Украине продолжается 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в направлении Славянска Донецкой области. В частности, в районе Орехово-Василевки исчезла "зелёная зона" – освобождённые Украиной территории, которые были взяты под контроль во время контрнаступления ВСУ около Бахмута в 2023 году.

