Штурмовые действия войск РФ на северо-западе Донецкой области создают угрозу городу Краматорску.

Об этом пишет украинский офицер с позывным Алекс в своём телеграм-канале.

Военный сообщает, что противник активизировал боевые действия в направлении посёлка Малиновки и считает, что это прямая угроза Краматорску, который становится всё ближе к линии фронта.

"Краматорское направление уже постепенно становится действительно краматорским. Это связано с резким увеличением активности противника на участке в направлении Малиновки, где расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения и так составляет около 16 км, что в нынешних реалиях не так уж много, чтобы город в полной мере в ближайшей перспективе ощутил на себе все деструктивные процессы этой войны. Остаётся лишь понять реальные планы противника: делает ли он это для ухудшения ситуации на северском направлении или для продвижения и развития дальнейшего успеха в направлении Краматорска. Так или иначе, при подобной тенденции со временем вполне может встать вопрос обороны города Краматорск", – пишет офицер.

Ранее власти сообщили, что в виду риска попадания под обстрел, в Славянск и Краматорск перестанут ходить поезда.

Война в Украине продолжается 1381-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 5 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг нардеп Безуглая заявила в Верховной Раде, что Покровск уже фактически захвачен, а соседний с ним Мирноград находится в полном окружении. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что Покровск не потерян, а оборона его и Мирнограда сдерживает дальнейшее продвижение армии РФ. На фоне этого обозреватель Deep State фиксирует крупное продвижение противника в Волчанске Харьковской области: российские войска вошли в южную часть города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.