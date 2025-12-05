Шахта "Белозерская", что севернее Доброполья Донецкой области, прекратила свою работу из-за приближения фронта и обстрелов, а также постоянного отключения электроэнергии.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Батькивщина" и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

Политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин разрушил угольный Донбасс, его шахтёрские города и промышленность.

"Невозможно работать под постоянными обстрелами КАБов, бомбардировками с дронов, обесточиваниями. Когда шахтеры по 5-10 раз в сутки зависают в клетке или остаются на глубине в обесточенных выработках, которые затапливаются и загазовываются", — сообщает Волынец.

Он добавил, что в аналогичной ситуации находятся шахты ГП "Добропильвугилля".

Отметим, что согласно карте Deep State, от шахты "Белозерская" до фронта порядка 17 км.

Ранее мы сообщали, что на единственном урановом руднике Украины произошло затопление горизонта выработки.

Война в Украине идет 1381-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 5 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг народный депутат Марьяна Безуглая в парламенте объявила, что Покровск уже фактически захвачен, а соседний Мирноград находится в полном окружении. Однако главком Александр Сырский настаивает, что Покровск не потерян, а оборона его и Мирнограда сдерживает дальнейшее продвижение армии РФ. Между тем Deep State фиксирует крупное продвижение россиян в Волчанске Харьковской области: российские войска вошли в южную часть города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.