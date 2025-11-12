На урановом руднике в Кировоградской области произошло чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, 11 ноября на шахте "Ингульская" госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК") произошла чрезвычайная ситуация: в подземной выработке отработанного блока случился прорыв гидрозакладочной смеси и затопление горизонта.

На аварийном участке находились четыре сотрудника ЧП "Свитекс". Двое смогли самостоятельно покинуть зону происшествия, судьба еще двоих остаётся неизвестной.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы с привлечением сил и средств ГСЧС и шахты "Ингульская" "ВостГОК".

"В соответствии с трудовым законодательством для расследования аварии будет создана соответствующая комиссия", - говорится в сообщении.

Отметим, что ГП "ВостГОК" - единственное в Украине предприятие, добывающее природный уран.

Ранее мы сообщали, что ночные и утренние обстрелы Украины российской армией 30 октября привели к повреждению подстанций, обеспечивающих питание украинских АЭС и объектов, критически важных для ядерной безопасности страны.

В ноябре ударами беспилотников была уничтожена электрическая подстанция "Павлоградуголь" в Павлограде Днепропетровской области.