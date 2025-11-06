Ударом беспилотниками уничтожена электрическая подстанция "Павлоградугля" в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом сообщает бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

По его словам, более 500 шахтеров из-за этого не могут поднять уже шесть часов.

"В Павлограде россияне разнесли подстанцию ​​Павлоградугля. Более 500 человек шахтеров не могут поднять уже шесть часов. Администрация области молчит...", - говорится в сообщении.

Местные власти сообщили об ударе по энергоинфраструктуре, другой информации на данный момент пока нет.

Напомним, сегодня войска РФ атаковали Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Пострадавших нет, однако серьезно повреждена железнодорожная инфраструктура.

Война в Украине идет 1352-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 6 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, 5 ноября. Как и во все последние дни, внимание приковано к Покровску, где ситуация остается критической для ВСУ. По данным Deep State, армия РФ продолжает накапливать силы в городе и поглощать его. Россияне уже контролируют местность и обустраивают позиции. При этом в украинском Генштабе не признают, что положение в Покровске критическое.

