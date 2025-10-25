Жители нескольких районов Львова остаются без водоснабжения уже третьи сутки – это крупнейшая авария на местном водоканале за последние десятилетия.

О проблемах с водоснабжением пишут местные жители в телеграм-каналах и соцсетях.

Без подачи воды остаются около 50 тысяч человек из микрорайонов Рясное-1, Рясное-2, Левандовка и с улицы Шевченко.

КП "Водоканал" назвало аварию самой масштабной за многие годы. Коммунальщики отмечают, что после устранения одного повреждения трубы прорывы продолжают возникать на других участках водопровода.

"Чтобы заменить все трубы одновременно, Львову нужно 10 миллиардов гривен. Таких денег нет", – заявил первый заместитель мэра Андрей Москаленко.

Горожане в комментариях на странице водоканала жалуются на отсутствие воды и требуют от коммунальных служб обеспечить районы водовозками.

Ранее мэр Андрей Садовой заявил, что отопительный сезон во Львове откладывается.

Напомним, после ударов по Чернигову жители стоят в очередях в пунктах несокрушимости из-за отсутствия света и воды уже пятый день.

