Несмотря на получением Киевом когенерационных установок, которые еще называют мини-ТЭЦ, они не способны компенсировать утраченные мощности крупных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, получившие существенные повреждения при обстрелах.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

По его оценке, малые когенерационные установки могут быть полезны только в качестве резервного источника питания для объектов критической инфраструктуры. А чтобы покрыть потребности столицы в электроэнергии, нужно более 1,5 гигаватта электроэнергии, и мини-станций понадобится более тысячи. Но на рынке такого количества мини-ТЭЦ нет, а их подключение к городской сети чрезвычайно сложно.

"В лучшем случае подключение одной такой машины занимает месяц, но обычно значительно дольше из-за технических трудностей", - сказал эксперт.

Кроме того, подключение такой установки обходится от 20% до 80% стоимости самих таких установок. Наконец, мини-ТЭЦ непросты в управлении и обслуживании, а также требуют расхода газа.

Ранее обуховский депутат Богдан Яцун говорил, что в Киевской области из-за проблем с бюрократией власти уже около года не могут подключить к сети две подаренные властями США мини-ТЭЦ.

По словам киевского мэра, самая тяжёлая ситуация с электроснабжением, теплом и водой в столице сейчас на Троещине.