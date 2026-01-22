В Обухове под Киевом местные власти уже около года не могут подключить к сети две подаренные властями США мини-ТЭЦ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Богдан Яцун.

По его словам, две переданные США газопоршневые электрогенерационные установки по 2 МВт каждая покрыли бы половину потребностей общины. Они были подарены горсовету в январе 2025 года правительством США в рамках проекта USAID, но с тех пор так и не были запущены даже в условиях блэкаутов.

"Проектно-сметная документация находится на согласовании в ДТЭК, что привело к отсрочке работ по подключению установок. И хотя законодательством Украины предусмотрен упрощенный порядок подключения такого энергетического оборудования во время военного положения, похоже, городские власти Обухова не планируют проводить эти работы по упрощенному порядку", – заявил депутат.

В то же время эксперт по энергетике Виктор Куртев сообщает, что и в Киеве есть подобная проблема. К настоящему времени запущена только одна установка, а все остальные подаренные ООН находятся в процессе пуско-наладочных работ.

"Бюрократия, ещё что-то", - объяснил эксперт причины проволочек.

Ранее в ДТЭК заявили, что не могут вернуть Киеву отключения света по графикам, так как электричества не хватает, поэтому город живет в режиме аварийных отключений.

Напомним, в Киеве уже смонтировали пять мини-ТЭЦ, ещё две строят.