Пять человек погибли в результате дроновой атаки РФ на пассажирский поезд в районе села Языково Барвенковского района Харьковской области.

Об этом сообщает Прокуратура, также кадры первых минут после обстрела опубликовали выжившие пассажиры и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным следствия, два вражеских дрона взорвались около состава, а один попал по вагону. Загорелся вагон и локомотив. В поезде находились более 150 пассажиров.

Паблики пишут, что россиянами был атакован пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп". Удар наносился тремя БПЛА типа Shahed. Они попали в электровоз и пассажирский вагон, где вспыхнул пожар.

По данным правоохранителей, на месте обстрела обнаружены фрагменты пяти тел, их идентификация будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз. Ещё двое пассажиров получили ранения и были госпитализированы.

Ранее после дроновой атаки по пассажирскому составу перестали ходить поезда в Славянск и Краматорск.

Война в Украине продолжается 1434-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 27 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в направлении Славянска Донецкой области. В частности, в районе Орехово-Василевки исчезла "зелёная зона" – освобождённые Украиной территории, которые были взяты под контроль во время контрнаступления ВСУ около Бахмута в 2023 году.

