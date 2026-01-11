Поезд министра обороны Британии делал экстренную остановку по пути в Киев из-за воздушной атаки
Поезд, в котором находился министр обороны Великобритании Джон Хили, был вынужден экстренно остановиться во время его визита в Киев из-за ракетно-дроновой атаки РФ.
Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Удар произошел в тот же день и, по данным местных властей, привёл к гибели четырёх человек.
Сам Хили назвал произошедшее "серьёзным моментом" и "жёстким напоминанием о постоянном обстреле Украины".
"Это было наглядным напоминанием о шквале дронов и ракет, которые обрушиваются на украинцев в условиях сильного мороза", – заявил он.
Ранее Хили заявил, что похитил бы Путина и взял под стражу. Британский министр считает, что глава Кремля должен быть привлечён к ответственности за военные преступления, включая события в Буче и похищения украинских детей.
Напомним, в ночь на 10 января РФ обстреляла Киев, Кривой Рог и Днепр, в результате чего наблюдались перебои с электроснабжением.
