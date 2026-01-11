Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что хотел бы похитить президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в комментарии журналисту Kyiv Independent Патрику Йорку в Киеве во время визита на место удара беспилотника по высотному жилому дому в Дарницком районе.

По его словам, оно "рассказывает вам все, что вам нужно знать о президенте Путине и его решимости не только начать войну против Украины, но и атаковать гражданское население, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят посреди зимы".

Хили спросили: если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, то кого бы он похитил.

"Я бы взял Путина под стражу и заставил бы его ответить. Это человек, которого нужно остановить. Это война, которую нужно остановить. И наша миссия – поддержать Украину в ее борьбе сегодня и помочь в работе над обеспечением мира", - заявил британский министр обороны.

Он считает, что глава Кремля должен быть привлечён к ответственности за военные преступления, включая события в Буче и похищения украинских детей.

Напомним, аналогичный вопрос задавали президенту США Дональду Трампу. Он ответил, что этого, по его мнению, не потребуется делать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа захватить главу Чечни Рамзана Кадырова, как США это сделали с Николасом Мадуро, а также намекал на похищение Путина.