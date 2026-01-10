Дональд Трамп не планирует операции про захвату президента РФ. Кадр из интервью

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет проводить операции по захвату лидера РФ Владимира Путина.

Соответствующие кадры интервью в Белом доме публикуют политические телеграм-каналы.

"Вы когда-нибудь отдадите приказ провести операцию по захвату Путина?" – спросил Трампа один их репортёров.

"Я не думаю, что это будет необходимо", – ответил президент США.

Напомним, ранее Зеленский призвал Трампа захватить Кадырова также как США поступили с Мадуро.

Война в Украине продолжается 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

В ночь на пятницу РФ нанесла удар из ракетой "Орешник" по Львовской области. Это второй за войну случай применения по целям в Украине нового ракетного комплекса россиян.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без электричества оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.

