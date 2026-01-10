Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет проводить операции по захвату лидера РФ Владимира Путина.

Соответствующие кадры интервью в Белом доме публикуют политические телеграм-каналы.

"Вы когда-нибудь отдадите приказ провести операцию по захвату Путина?" – спросил Трампа один их репортёров.

"Я не думаю, что это будет необходимо", – ответил президент США.

Напомним, ранее Зеленский призвал Трампа захватить Кадырова также как США поступили с Мадуро.

Война в Украине продолжается 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

В ночь на пятницу РФ нанесла удар из ракетой "Орешник" по Львовской области. Это второй за войну случай применения по целям в Украине нового ракетного комплекса россиян.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без электричества оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

