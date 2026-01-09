18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что "лично привезёт [президента Украины Владимира] Зеленского в Грозный – не как президента, а как военного преступника".

Информацию распространили российские паблики.

"Мы просто приедем и заберём тебя... Это только вопрос времени", – заявил Адам Кадыров, которого отец назначил секретарём чеченского Совбеза.

По его словам, он осуществит похищение украинского лидера, если получит приказ отца или президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и захватить Кадырова как Мадуро.

Ранеена Кадыров старший назвал это заявление Зеленского попыткой сорвать переговоры о мире с РФ.

Война в Украине продолжается 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

В ночь на пятницу РФ нанесла удар из ракетой "Орешник" по Львовской области. Это второй за войну случай применения по целям в Украине нового ракетного комплекса россиян.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без электричества оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.

