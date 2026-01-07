Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что призыв Владимира Зеленского к американцам похитить его, как они поступили с Николасом Мадуро, подтверждает попытки украинской власти "сорвать мирное урегулирование".

Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, показательно, что Зеленский пригрозил не сам похитить его, а предложил сделать это властям США. Как полагает глава Чечни, это является проявлением трусости: "Трусливо намекнул, что не прочь остаться в сторонке и понаблюдать с безопасного расстояния, как его обидчика, грозного дядю Рамзана Кадырова, накажет кто-то другой".

"Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите… Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы", – обратился Кадыров к украинскому президенту.

Кадыров добавил, что "враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится".

Напомним, по мнению Зеленского, похищение Кадырова американцами заставить задуматься Кремль.

Как мы писали, 3 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из Венесуэлы.